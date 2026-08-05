Vozinha ble presentert som en helt i sin nye klubb, Colo Colo; Chile vil gjøre et unntak for ham

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Vozinha, den 40 år gamle målvakten som ble en stjerne over natten etter sin fremragende innsats under VM 2026 med Kapp Verde (holdt nullen mot Spania og tvang Argentina til ekstraomganger), har signert for den chilenske toppklubben Colo Colo, og sa under presentasjonen at «innerst inne har jeg alltid sagt til meg selv at jeg var en spiller for en ‘stor klubb’», under presentasjonen.

Han sa også at «å representere Colo Colo, en stor klubb med en rik historie, er høydepunktet i min klubbkarriere» og at VM var det beste som har skjedd ham, men at det nå er fortid. Vozinha sa også at han hadde mottatt mange tilbud etter VM (der han ble valgt inn i FIFAs beste ellever), men visste med en gang at han ville spille for Colo Colo.

Vozinhas popularitet er så stor (han ble mottatt som en helt i Santiago de Chile) at det chilenske fotballforbundet (ANFP) har gjort et unntak fra sine egne regler: spillere kan ikke bruke «kallenavn, tilnavn eller smeknavn» på trøyene sine, men de vil tillate ham å bruke kallenavnet Vozinha (som betyr «lille bestemor» på portugisisk) i stedet for hans offisielle navn, Josimar Jose Evora Dias. «Hvis bestemoren min hadde levd i dag, tror jeg hun ville vært stolt. Jeg håper å kunne fortsette å bruke det resten av karrieren min som en hyllest.