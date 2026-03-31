VR-suksessen Rec Room stenger 1. juni

Når det gjelder spill i virtuell virkelighet, er det noen få prosjekter som kan trekkes frem som definerende titler. Beat Saber, Superhot, Rec Room. Vi tar dette opp ettersom et av disse ikonene snart vil stenge for godt.

Det har blitt avslørt at 1. juni vil Rec Room stenge, til tross for at det kan skryte av et publikum på over 150 millioner spillere siden det debuterte. I kunngjøringsbloggen i forbindelse med denne endringen forklares årsaken til beslutningen, samtidig som det forklares at det brukergenererte innholdsprosjektet førte til totalt over 68 000 års spilletid, og at noen av de mest populære rommene har over 500 års spilletid hver.

Når det gjelder hvorfor denne nedleggelsen skjer, forklarer uttalelsen: "Til tross for denne populariteten fant vi aldri helt ut hvordan vi kunne gjøre Rec Room til en bærekraftig lønnsom virksomhet. Kostnadene våre endte alltid opp med å overvelde inntektene vi fikk inn.

"Vi brukte lang tid på å finne en måte å få tallene til å gå opp. Men med det nylige skiftet i VR-markedet, sammen med bredere motvind i spillbransjen, har veien til lønnsomhet blitt såpass vanskelig at vi har tatt den vanskelige beslutningen om å legge ned virksomheten.

"Vi tar denne avgjørelsen nå, mens vi fortsatt har muligheten til å avvikle ting på en gjennomtenkt måte og gjøre det rette for de menneskene som har bygget dette sammen med oss."

Med denne endringen i tankene, de som har tenkt å fortsette å spille til den siste klokken ringer, vil du legge merke til at førstepartsinnhold nå er 80% billigere, mens noen Rec Room+ -elementer ikke lenger krever tjenesten for å få tilgang til dem. Alle som har et RR + -medlemskap har fått forlenget sitt frem til nedleggelsen 1. juni uten ekstra kostnad, og de som har tenkt å sjekke ut spillet i løpet av denne siste strekningen, vil finne det en utfordring å gjøre det, ettersom du ikke lenger kan opprette nye kontoer for å få tilgang til tittelen.

Utviklerne avslutter med å si at arbeidet med spillet har vært "en ære og et høydepunkt i karrieren" og at det å se samfunnet glede seg over tittelen har vært en "kilde til stor inspirasjon og glede."

