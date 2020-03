VR-spillet Panzer Dragoon Voyage Record annonsert

Panzer Dragoon feirer 25 år i år, og det har heldigvis ikke blitt glemt. Som kjent kommer remakes av begge originalspillene til PC og Switch, og nå har Wildman Inc. annonsert et nytt virtual reality-spill.

Det heter Panzer Dragoon Voyage Record og skal slippes innen april neste år. En ikke-VR-versjon er ikke planlagt. PC er foreløpig den eneste bekreftede plattformen, men vi skal ikke se bort ifra at det kommer til PlayStation VR etter hvert.

Spillet har allerede en offisiell Twitter-konto hvor utviklerne blant annet skriver:

"this is not a full VR remake. But you will meet Blue Dragon (TYPE-01), Lagi, Prototype Dragon(TYPE-02), Guardian Dragon, Atolm Dragon!".

Vi synes at Panzer Dragoon-konseptet passer veldig bra sammen med virtual reality, gjør du?