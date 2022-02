VR-spillet Tentacular annonsert til Oculus Quest og Steam VR

Med planlagt lansering til våren har utvikler Firepunchd og utgiver Devolver Digital annonsert Tentacular, en splitter ny VR-actiontittel som lar deg spille som "et gigantisk, men godhjertet tentakkelbeist" som prøver å "nøste opp i hemmelighetene til ditt mystiske opphav mens du jobber som verdens sterkeste handyman". I Tentacular skal du hjelpe menneskevennene dine på en øy som heter La Kalma med dine fullt fysikkbaserte tentakler for å ta for deg over 50 puslespill- og actionnivåer i en stadig voksende sandkasseverden.

Tentacular forventes å slippes på Oculus Quest og Steam VR, men eksakt lanseringsdato har ikke blitt bekreftet enda.

Du kan besøke den offisielle hjemmesiden for flere detaljer.