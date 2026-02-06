VW går forbi Tesla som det mest solgte elbilmerket i Europa

HQ

Vi har sett en jevn, sterk nedgang i Tesla-salget i Europa de siste årene, sammenfallende med flere drastiske forsinkelser på nye modeller, den direkte kanselleringen av den billigere modellen og administrerende direktør Elon Musks politiske aktiviteter.

Og nå har Tesla ganske direkte mistet ledelsen. Ifølge nye tall fra JATO Dynamics (gjennom Reuters) mistet Tesla ledelsen til Volkswagen i Europa i 2025 som det mest solgte elbilmerket.

I 2025 klarte VW å selge 274.278 "rene" elbiler, noe som er en økning på 56% sammenlignet med 2024. Motsatt falt Tesla-salget ytterligere 27% til 236.357 i 2025.

Tilsynelatende har lanseringen av ID.7 også vært medvirkende til denne suksessen for VW.