Wales er det første fotballforbundet som offisielt trekker tilbake sin støtte til Infantinos gjenvalg, og flere vil følge etter

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FIFAs mislykkede plan om å selge andeler i VM og andre turneringer gjennom et datterselskap (FFE) – en plan som ble avvist av UEFA, til og med i den grad at de truet med å boikotte VM dersom den ble gjennomført – kan få alvorlige konsekvenser for FIFA-president Gianni Infantino. Mandag morgen ble Wales det første fotballforbundet i verden som offisielt trakk tilbake sin støtte til Infantino, som har som mål å bli gjenvalgt som FIFA-president i mars 2027 for det som vil være hans siste fireårsperiode.

«De nylige svikene når det gjelder god styring, prosesser, lederskap, verdier, håndtering av interessenter, kommunikasjon og sunn dømmekraft har ført oss til en situasjon der Infantino har mistet FAWs tillit til å fortsette å lede verdensfotballen», uttalte det walisiske fotballforbundet. «Det walisiske fotballforbundet bekrefter herved at det trekker tilbake sin støtte til Gianni Infantinos kandidatur til gjenvalg som FIFA-president for perioden 2027–2031».

Ifølge engelske medier som BBC og Sky vil det engelske fotballforbundet følge opp med en lignende kunngjøring, der de trekker tilbake sin støtte til Infantino i gjenvalget. Dette kan være starten på en koordinert innsats fra europeiske fotballforbund for å fjerne ham fra vervet, noe som vil øke presset på ham til å trekke seg eller offisielt trekke seg fra gjenvalgskampen.

Og ifølge The Telegraph har UEFA til og med sagt til FIFA at de «aktivt vurderer rettslige skritt, voldgift og/eller klager til tilsynsmyndighetene som følge av og i forbindelse med FFE-planen foreslått av FIFA».

Hvis det kommer flere kunngjøringer i løpet av de neste timene og dagene, gjenstår det å se hvor mye press Infantino kan tåle, vel vitende om at han har mistet nesten all støtte, i hvert fall i UEFA, som er den mektigste av de seks kontinentale konføderasjonene (trusselen om VM-boikott fra europeiske land satte effektivt en stopper for alle kommersielle aktiviteter FIFA kunne ha hatt, selv om de hadde gått videre med planen).