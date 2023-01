Wales Interactives seneste FMV-tittel er en oppfølger til Five Dates

Wales Interactive har blitt kjent for sine FMV-titler. Gjennom årene har vi fått Bloodshore, Night Book, Late Shift, I Saw Black Clouds og mange andre. En som så ut til å gjøre det ganske bra for utvikleren var Five Dates, en rom-com om online-dating, og grunnen til at vi tar opp dette er fordi det nå får en oppfølger.

Oppfølgeren kommer neste måned og er kjent som Ten Dates og vil være basert på en speed dating-begivenhet satt til London. I likhet med originalen vil det også være en rom-com, med skuespillere fra noen få gjenkjennelige show, som Outlanders Rosie Day og The Witchers Kaine Zajaz.

Denne FMV-oppfølgeren lanseres 14. februar og kommer til stort sett alle tenkelige plattformer (PC, PlayStation, Xbox, Switch, iOS og Android).

Du kan sjekke ut kunngjøringstraileren for spillet nedenfor.