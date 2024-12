Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

HQ

I forkant av Netflix-premieren 3. januar fikk vi briter se Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowls TV-premiere, som ga oss en julegave bedre enn noe vi kunne håpe å finne under treet. Englands beste oppfinnerduo er tilbake med sin andre spillefilm, og Aardman har gitt nytt liv til en figur som først dukket opp i en kortfilm for mer enn 30 år siden, i denne nye filmen.

Du trenger ikke å være altfor godt kjent med Wallace & Gromit for å forstå motivasjonen til skurken Feathers McGraw, for det er et fint tilbakeblikk før filmens begynnelse som kort forklarer hvem denne forkledde pingvinen var, og hvordan han havnet i "fengselet", som viser seg å være en nedslitt dyrehage. For det meste er dette en helt ny historie med Feathers, snarere enn en direkte oppfølger til The Wrong Trousers, der han debuterte. For de som allerede er fans, vil du likevel kjenne igjen de gamle tilholdsstedene Vengeance Most Fowl vender tilbake til.

Wallaces oppfinnelser viser seg nok en gang å være utrolig nyttige, men også ganske klønete. Hans siste kreasjon, Norbot, kunne lett ha blitt jobbet inn som filmens hovedskurk, ettersom hans opptreden og historie nok en gang virker som om Wallaces kreasjoner har gått galt. Men med Feathers' uhyggelige skygge hengende over filmens første og andre akt, skrur Aardman opp handlingen et hakk. Vi snakker ikke Mission: Impossible-stunts her, men det er mye spenning, med mange briljant animerte actionscener som blander inn komikk like godt som Aardman har gjort de siste femti årene.

Etter hvert som man blir eldre, handler stop-motion-film som Wallace & Gromit mindre om det fantastiske ved karakterene og eventyrene deres, og mer om det fantastiske ved hvordan de er laget. Hvor lang tid det tar å lage selv en kortfilm, beviser at Aardman er et sjeldent tilfelle i moderne filmskaping, der innsats og tålmodighet triumferer over raske penger. Det finnes ikke en sekvens i denne filmen som ligner på jernbanejakten i The Wrong Trousers, men i stedet for å ha ett øyeblikk du husker i overskuelig fremtid, er Vengeance Most Fowl som en hel film noe jeg sent vil glemme. Hele filmen er full av animasjonsmessige storheter som får meg til å ønske at jeg kunne ha sett den på kino i stedet for hjemme i stua.

Vitsene er - som de pleier å være hos Aardman - veldig sterke, og den britiske komikerlegenden Peter Kay gjør en god del av det tunge løftet med vitsene i dialogen, sammen med Wallace-skuespilleren Ben Whitehead. Men som alltid er det de stumme vitsene som treffer best, og Feathers og Gromit er de stjernene de var forventet å være. Den lille pingvinen - uten en eneste replikk i filmen - er en fengslende karakter, rik på komisk potensial, men i stedet for å overbruke ham på samme måte som Minions, er de beste bitene hans spart til når de skal ha mest effekt. I stedet for bare å kaste søppel på veggen og håpe at det fester seg, har Vengeance Most Fowl en aura av selvtillit over seg, som om den vet at du kommer til å like denne filmen allerede før du har lest tittelkortet.

Men det handler ikke bare om vitsene, og Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl har sine emosjonelle høydepunkter her og der. Kanskje lener den seg litt for mye på den gamle krykken med Wallace som en klønete idiot, noe som fører til at Gromit blir trist og opplever forferdelige ting i sin søken etter å forhindre at herren hans havner i fengsel eller verre, men det er en synd som er lett å tilgi mot slutten av filmen, der du er så glad for at du ble med på turen. Det er en god del overraskelser i denne filmen også. Ikke i store vendinger, men akkurat når jeg trodde den var på vei ned en forutsigbar, åpenbar rute med noe som Norbotene, snur Aardman manuset litt, og betaler for større historieøyeblikk med uventede løsninger som er like oppsatt som de åpenbare.

Alt i alt er det å se Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl som å putte seg inn i et varmt teppe en kald vinterkveld. Det er en vakker, behagelig film hvis eneste virkelige svakhet er at den er så kort. Men når du ser kvaliteten Aardman legger inn i hvert eneste bilde, kan du ha litt til overs for en spilletid på 80 minutter. Selv flere tiår etter at de fant ut at månen var laget av ost, beviser Wallace & Gromit at de har så mye bensin igjen på tanken, og i 2024 kan vi legge til nok en klassiker på listen over storslåtte eventyr.