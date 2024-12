Walmart selger fortsatt PlayStation Now-gavekort for en tjeneste som ikke lenger eksisterer

HQ

Selv om PlayStation Now ble avviklet i 2022, fortsetter Walmart å selge PlayStation Now-gavekort, til stor overraskelse for en spiller som nylig avdekket problemet og delte det i et Reddit-innlegg. Selv om PlayStation Now ble slått sammen med PlayStation Plus for å skape en differensiert abonnementsmodell, ser det ut til at gavekortene fortsatt er tilgjengelige for kjøp, noe som skaper forvirring blant forbrukerne.

Som en del av sammenslåingen ble PlayStation Now integrert i PlayStation Plus Premium, men kupongene for den avviklede tjenesten gir nå tilgang til den høyere planen. Konverteringen er ikke en 1:1-match, ettersom kostnaden for PlayStation Plus Premium er høyere enn PlayStation Now's tidligere abonnementspris. For eksempel anslås en PlayStation Now-kupong på en måned nå å gi rundt tre uker med PlayStation Plus Premium.

Selv om det er uklart hvor mange Walmart-butikker som fortsatt selger disse utdaterte kortene, fremhever hendelsen den pågående forvirringen rundt Sonys abonnementstjenester og overgangene deres. Har du kommet over noen utdaterte PlayStation Now-kuponger?

Hva synes du om denne forglemmelsen?