Walton Goggins er en helsenøtt i The White Lotus sesong 3 trailer

HQ

Mike Whites The White Lotus har endelig en lanseringsdato for sin tredje sesong. Komedien/dramaet er en Emmy-vinnende serie med et ensemble som gir et flott - om enn komisk overdrevet - innblikk i de rikes merkelige verden.

The White Lotus Sesong 3 søker å fortsette den trenden, med et helt nytt cast av besøkende til et feriested i Thailand. Vi har en gjenganger i Natasha Rothwell, som nok en gang skal spille rollen som spa-manager Belinda Lindsey, som har flyttet fra Hawaii til Thailand.

Fra Walton Goggins som en stresset helsenøtt til Jason Isaacs som går seg vill i jungelen, ser det ut til at vi kommer til å få se favorittstjernene våre ha en mildt sagt utrolig unik ferie. The White Lotus Sesong 3 har premiere 16. februar på Max, og 17. februar på Sky her i Storbritannia.