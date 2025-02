Walton Goggins hyper opp Fallout sesong 2

HQ

Walton Goggins har gitt oss en teaser for Fallouts kommende andre sesong. Etter å ha skapt bølger på Prime Video i fjor og introdusert mange mennesker til den kjernefysiske ødemarken, i tillegg til å glede eksisterende fans, er det mange forventninger til sesong 2.

Goggins - som spilte Ghoul i sesong 1 - mener vi bør være veldig hyped for sesong 2 av Fallout. I en samtale med Deadline på premieren av HBOs The White Lotus, avslørte han hva vi kan forvente å se.

"Vi er midt i innspillingen akkurat nå, vi har holdt på siden november, og jeg kan fortelle deg at jeg syntes sesong 1 var ekstraordinær, personlig var jeg veldig fornøyd med den," sa Goggins. "Dette er helt fantastisk, det disse forfatterne har gjort, og håndverkerne som har kommet sammen for å fortelle denne historien. Det kommer virkelig til å bli noe helt spesielt. Jeg gleder meg til at folk skal få se den. Vi jobber veldig hardt for å få det til å skje."

Fallouts andre sesong har ennå ingen utgivelsesdato, men med tanke på at produksjonen har gått ganske raskt fremover, ville vi ikke bli overrasket om noe spennende ble kunngjort snart. Men siden produksjonen fortsatt pågår, kan du ikke forvente en ny sesong i april, et år etter at den første sesongen ble sendt.