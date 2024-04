Walton Goggins hadde ingen kjennskap til Fallout før han ble Ghoul

HQ

For gamere er Fallout en av de største franchisene som finnes, og selv om du kanskje ikke kjenner til alle detaljer i historien, er du sannsynligvis i det minste kjent med Bethesdas postapokalyptiske verden. Men det er viktig å huske at ikke alle har brukt utallige timer på å jage Matthew Perry gjennom en øde ørken.

Walton Goggins, en av stjernene i den nye Fallout-serien, hadde ingen anelse om hva serien gikk ut på før han meldte seg på. Til The Wrap forteller han at han hadde så stor tro på manuset at han bestemte seg for at prosjektet var et must. Han forsøkte å undersøke hva Fallout var, men ga raskt opp.

"Jeg leste halvparten av en artikkel før vi tok telefonen, men tenkte at jeg aldri kommer til å forstå mytologien bak dette på et par dager. Så jeg la det fra meg og bare gikk inn i det og hørte hva de ville gjøre", sier han. "Og så sa jeg med en gang: 'Hør her, jeg er med', og de sa: 'Vil du vite hva du skal spille?' og jeg sa: 'Det er irrelevant', og de sa: 'Vel, du skal spille en dusørjeger som har gått rundt i et postapokalyptisk landskap i 200 år, og du har ikke nese. Jeg sa: "Ok, kanskje jeg burde lese manuskriptene". Og det gjorde jeg, og de var så overbevisende at vi snakket sammen rett etterpå, og jeg sa: "Jeg er med. Dette er for mye."

Til tross for at han ikke visste så mye om historien eller universet, ga Goggins tydeligvis alt i rollen som Ghoul. Hva synes du om prestasjonen hans, og spiller det noen rolle om en skuespiller ikke kjenner kildematerialet?