Walton Goggins mener sesong 2 av Fallout er når det "virkelig begynner å koke"

Etter å ha spilt i The White Lotus, The Righteous Gemstones og Fallout, alle i løpet av de siste 12 månedene, er Walton Goggins en sterk kandidat til å bli kongen av TV akkurat nå. Som fast ansatt skuespiller kan han sakene sine, og han tror at Fallout sesong 2 kommer til å bli enda bedre enn den første.

"Jeg har vært med lenge", sier Goggins til Complex Pop Culture. "Og vanligvis, et show som folk er tiltrukket av, med den lisensen, begynner den andre sesongen virkelig å koke, ikke sant? Det er da det virkelig kan skje noe magisk."

"Vi er dypt inne i sesong 2," sa han. "Det sier mye om mye. [Den holder seg i disse sporene av tonen som ble satt, men beveger seg så utenfor dem på de mest interessante måter."

Med mye av grunnlaget lagt for hva Fallout er for nykommere, kan den andre sesongen nå utforske de dypere, mer nisjepregede aspektene ved universet, samtidig som fansen får litt mer av det de liker. Det forventes for eksempel at Deathclaws dukker opp i sesong 2, og vi vil også dykke dypere ned i mysteriet om hva som skjer med Lucys far.

Fallout sesong 2 er for tiden i produksjon for Amazon Prime Video.