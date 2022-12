Wanted: Dead får stilig samlerutgave

HQ

Med bare litt under to måneder igjen til lanseringen, har utgiver 110 Industries avslørt samlerutgaven av det kommende actionspillet Wanted: Dead.

Samlerutgaven er prissatt til €79.99 og kommer med følgende innhold:



116-page Hardcover Design Works Artbook in landscape format



Wanted: Dead Steelbook



Official Soundtrack CD with 20 tracks



Zombie Unit Magnet



Set of 3 postcards



Collector's Edition Box, housing all the exclusive contents, plus the physical game



"Vi vet at spenningen rundt Wanted: Dead har vært gjennom taket, og vi ønsket å gjøre noe ekstra for fansen ved å tilby dem denne begrensede samlerutgaven," sier kreativ direktør Sergei Kolobashkin i en pressemelding. "Folk har virkelig latt seg begeistre av Wanted: Deads stilige kunstretning og fete lydspor, så vi ønsket å sørge for at våre mer hardcore-fans kunne få noen fysiske varer av høy kvalitet for å fullt ut feire spillets lyse, katartiske og voldelige sci-fi-vibe."

Beskrevet som "et kjærlighetsbrev til den sjette generasjonen av konsoller," er Wanted: Dead en actionfest der du spiller som Hong Kong-politibetjenten Hannah Stone som sammen med teamet hennes må avdekke en stor bedriftskonspirasjon. Spillet slippes 14. februar neste år til PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X.