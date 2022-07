War Hospital lar deg administrere et feltsykehus under første verdenskrig

HQ

Nesten alle krigsspill sender deg enten rett inn i kampens hete eller lar deg kontrollere slagets gang på trygg avstands som skrivebordsgeneral. Nå prøver utvikleren Brave Lamb Studio seg på et nytt konsept som er ganske ulikt alt vi har sett før.

War Hospital er et nytt strategispill som foregår i Normandie under første verdenskrig. Du trenger imidlertid ikke delta på slagmarken selv. I stedet tar du på deg den hvite frakken og går inn i rollen som major Henry Wells, overlege ved et britisk feltsykehus.

I motsetning til for eksempel Trauma Center: Under the Knife, trenger du ikke å utføre operasjonene selv. I stedet er det opp til deg å administrere feltsykehuset og prøve å få de knappe ressursene til å vare så lenge som mulig ved å ta vanskelige valg underveis.

War Hospital utgis av franske Nacon og kommer til PlayStation 5, Xbox Series og PC i starten av 2023.