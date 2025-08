War of the Worlds (Amazon Prime)

Dette er en av de verste jævla unnskyldningene for en film jeg noensinne har sett. For en skamløs fornærmelse mot H.G. Wells' gode navn. For en bedrøvelig drittfilm. For en... Vent litt. Jeg glemte å oppsummere handlingen i filmen først, før jeg så den langs anklene. Ok, her kommer det: Homeland-oberst Will Radford (spilt av Ice Cube av en eller annen grunn) lever kronisk online gjennom et overvåkningsprogram, og overvåker alt fra mobiltelefoner til datterens kjøleskap (?) for å finne en anonymt duftende hacker kalt Disruptor, men hackeren må vente da meteorer plutselig treffer verden - og fra disse klekkes det ut romvesener som begynner å... spise data (?).

Dette er premisset for Amazon Primes nyeste science fiction-film, som i skrivende stund ligger på andreplass i Sverige, og jeg kan bare beklage overfor alle svenske seere som lot seg lure av den forlokkende tittelen "War of the Worlds". For dette er neppe en film, og slett ikke en rettferdig filmatisering av H.G. Wells' elskede bok. Dette er en skamløs Amazon Prime-reklame i spillefilmformat, der Prime Air-dronen og et Amazon-gavekort på 1000 dollar blir avgjørende instrumenter for å bekjempe de lumske romvesenene. Og for å se de dødsdømte romvesenene - som for øvrig er laget i MS Paint - må vi stirre på Ice Cubes anstrengte panne mens han veksler mellom ulike MS Teams-møter i 90 minutter. 90!

Grunnen til at man knapt får se de trebeinte maskinene, er at dataeffektene er direkte pinlige, som tatt ut av en Garry's Mod-server eller noe sånt. I stedet får vi se invasjonen gjennom Ice Cubes dataskjerm, der han driver handlingen fremover ved å spionere på alt og alle, mens NASA-kompisen hans (en utrolig malplassert Eva Longoria) linker ham photoshoppede videoer av kraftige stormer. Spenningshøyden i det som generøst kan kalles en "film", er altså basert på det vi ser på rapperens dataskjerm, som dermed blir filmens hovedscene. Det er like kjedelig som å se noen over skulderen mens de jobber på avstand, men enda dummere.

Venn deg til dette ansiktet og dette uttrykket i 90 minutter, for dette er omtrent så billig som en invasjonsfilm kan bli...

Herregud, det er så spennende å se Ice Cube veksle febrilsk mellom ulike Zoom-møter. Det er like nervepirrende å se ham logge seg inn på Gmail for å skrive en e-post til datteren sin, mens romvesener klatrer rundt utenfor kontoret hans. Er det ikke herlig å høre konstante varsler fra Teams eller Messenger mens menneskeheten ødelegges i bakgrunnen? Er dette en etterlengtet aprilspøk? Har stakkars H.G. Wells bare blitt en bokseball i lisenssumpen? Først Epix-bløffen i 2019, så BBCs lidenskapsløse miniserie og nå Amazon Primes mishandling. Energien som genereres fra Wells' snurrende gravkammer burde kunne holde liv i en hel hovedstad i mange år fremover!

Forresten, stryk det der med at menneskeheten blir ødelagt, for det er ikke det denne dritten handler om. Det handler egentlig om hvor langt vi har tatt overvåkingen av privatlivet vårt, og hvordan dette river en allerede splittet amerikansk familie fra hverandre. Det er et cheesy familiedrama som tilfeldigvis er kantet av en invasjon av romvesener, men dette kosmiske konseptet ser nesten ikke ut til å påvirke karakterene. Nyhetsoverskriftene sladrer om verdens undergang, men det føles ikke slik i det hele tatt. Militæret velter maskinene som kuer. Morderiske romvesener er bare en mindre ulempe, for den virkelige trusselen er USAs overvåkningsprogram! Alt ved dette manuset er patetisk, akkurat som alt annet i denne bløffen av en film.

Dette kunne ha fungert som en slags Super Bowl-reklame, eller i det minste tilpasset premisset til en slags historie om cyberterrorisme eller noe sånt. Det hadde ikke vært særlig bra da heller, med tanke på den amatørmessige produksjonen, men man kunne ha vært litt mer tilgivende. Men å klistre H.G. Wells' navn på et åpenbart elendig produkt for å lure folk for verdifull tid? Amazon Primes War of the Worlds er sløsing, svindel og selvtortur på alle mulige fronter. La stakkars H.G. Wells være i fred nå.