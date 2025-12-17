War Thunder avslører lukket beta for ny Infantry-modus og mer i Line of Contact-oppdatering

War Thunders vinteroppdatering for 2025 har kommet, og hvis du trodde ting ville roe seg ned mot slutten av året tok du feil. Gaijin Entertainment har pakket inn en stor mengde innhold til de eksisterende spillmodusene, og vil begynne å rulle ut en helt ny modus i Infantry.

Infantry er stjernen i showet her. Infantry tar deg ut av cockpiten, vekk fra hjulene på tankene dine og sikkerheten til et massivt skip under din kommando, og setter deg i perspektivet til en enkelt soldat. Du vil kjempe taktisk, bli involvert i omfattende skuddvekslinger eller anspente individuelle engasjementer, alt gjennom et nytt perspektiv. Du kan søke om tilgang til den kommende lukkede betatesten via her, og betaen er satt til å starte snart.

Det ville ikke vært en War Thunder-oppdatering uten noen nye kjøretøy, og Line of Contact gir oss noen spennende nye land-, luft- og marinekjøretøyer vi kan fare rundt i. Flere pansrede kjøretøy og SAM-systemer kommer med Line of Contact, inkludert Ajax for Storbritannias lette tanklinje, den forskningsbare premiumpakken Terminator og Terminator 2, M10 Booker for USA og noen nye SAM-kjøretøy for flere land, inkludert Type 03 Chū-SAM for Japan, NASAMS 3 for Sverige og HQ11 for Japan.

Når du tar til himmels kan du nå bruke tre nye Typhoon-varianter, samt F/A-18E Super Hornet, som ankommer USA i Line of Contact. Hvis du liker å fly litt mer gammeldags, har to fly fra andre verdenskrig ankommet i FR-1 Fireball og den særegne DB-LK. Store skip har også funnet veien inn i War Thunder via Line of Contact, inkludert Stalingrad, HMS Prince of Wales og USS South Dakota. De vil nå bli påvirket av den nye Severe Damage.mekanikken som gjelder alle sjøslag i den nye oppdateringen.

Et friskt utseende for Winter Poland-kartet, oppgradert B-25J-20-cockpit, forbedrede hangarfunksjoner og mer venter i Line of Contact, som nå er tilgjengelig for alle War Thunder-spillere på PC samt PlayStation- og Xbox-konsoller. Sjekk ut hele endringsloggen her, og oppdateringstraileren nedenfor: