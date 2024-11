Warcraft 30th Anniversary Direct hadde mange WoW-nyheter pluss oppdateringer om Warcraft I, II & III

HQ

Det var mye å få med seg fra Warcraft Direct, så la oss prøve å legge ut de største nyhetene, da det også var mange nye ting for de som spiller Warcraft Rumble og Hearthstone også.

Modern World of Warcraft får en stor oppdatering tidlig neste år, og introduserer goblin-hovedstaden Undermine, dette kommer sammen med nye Delves, fangehull, raids og en høyhastighets bakkemontering for underjordiske reiser.

World of Warcraft Classic vil gå videre til Mists of Pandaria -æraen, og nye oppdaterte "20th Anniversary Edition Realms" vil gi spillerne muligheten til en ren vaniljeopplevelse som inkluderer hardcore serveralternativer.

For å legge til dette, Hearthstone vil få tre nye utvidelser, og Warcraft Rumble vil lanseres på PC.

I tillegg blir de originale Warcraft -spillene lagt til på en ny Battle Chest der de har blitt modernisert, med inkludering av remastered versjoner, og Warcraft III blir oppdatert til 2.0, noe som også gir mange forskjellige alternativer for den visuelle opplevelsen.

På slutten av showet teaset Blizzard også for de kommende spillerhjemmene til MMO-et, og selv om Gamereactor hadde et intervju med flere høytstående ansatte, klarte vi ikke å få en mer presis lanseringsdato for dette, annet enn at det er innen rimelig tid og i forbindelse med neste utvidelse. Pluss at de fortsatt jobber med tilbakemeldinger og ønsker fra spillerne.