Warcraft Arclight Rumble annonsert

Etter lang tid med rykter og vage kommentarer bekreftet Blizzard i forrige uke at de ville annonsere et Warcraft-spill laget spesielt for mobiler i dag, så mange har lurt på akkurat hva slags spill dette blir. Svaret overrasker nok ikke mange.

Spillet heter Warcraft Arclight Rumble, og er enkelt sagt et slags strategisk "Tower Offence"-spill hvor vi inntar lederrollen for en grupp Alliance, Horde, Beast, Blackrock, eller Undead. Hver av disse vil selvsagt ha ulike "Minis"-figurer med unike egenskaper og spesialiteter som kommer godt med i kamp mot andre spillere eller datakontrollerte horder avhengig av hvilken av de mange ulike modusene du velger. Hva sistnevnte angår loves vi både en omfattende historiemodus med over 70 ulike utfordringer, Dungeons-lignende utfordringer, Raids og mer som skal avsløres senere.

Blizzard er forståelig nok ganske tause om hvordan mikrotransaksjonene vil fungere i dette F2P-spillet, men når vi får høre at det finnes 65 velkjente figurer å samle på, valuta som må tjenes for å kunne forsterke troppene sine og slik er det helt klart mange muligheter.

Du kan høre og se utviklerne selv snakke mer detaljert om det aller meste i den nederste videoen, og om det virker interessant kan du melde din interesse for å teste spillet tidlig her.

