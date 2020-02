Warcraft III: Reforged tilbyr pengene tilbake etter kritikk

Blizzard oppfylte mange ønsker da de avduket Warcraft III: Reforged i 2018, for hvem hadde vel ikke drømt om en oppusset og modernisert utgave av det elskede spillet. Dessverre har denne utgaven vist seg å være et mareritt med tekniske problemer, brutte lovnader og mer, noe som virkelig har fått folk til å vise sin misnøye både på forum og Metacritic. Dette er ikke akkurat selskapet som allerede lider litt etter Diablo Immortal-avdukingen og lignende, så de ønsker tydeligvis å tjene seg noen plusspoeng.

En drøss med Redditbrukere kan nemlig fortelle at Blizzard nå tilbyr automatisk tilbakebetaling for alle som har kjøpt Warcraft III: Reforged. Klikker du deg inn på Refund-siden og trykke på "continue".

Det skal tydeligvis ikke være noen begrensninger om hvor mye du har spilt eller noe slikt, så her har vi i alle fall et lite plaster på såret. Nå er bare spørsmålet om de har tenkt å fikse den vanlige utgaven av Warcraft III slik at ting blir som de var for de som foretrekker den.