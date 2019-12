Warcraft III: Reforged utsatt til januar

Da Blizzard avduket Warcraft III-remasteren Warcraft III: Reforged i fjor var planen at spillet skulle slippes mot slutten av 2019. Nå har vi kommet til den 18. desember, så dagens nyhet bør ikke komme som et sjokk. Heldigvis er det litt godt nytt i det hele også.

Selskapet kan nemlig fortelle at Warcraft III: Reforged har blitt utsatt vekk fra 2019, men den gode nyheten er at vi nå vet at spillet vil lanseres den 29. januar her i Norge. Dermed må vi vente i litt over fem uker før det blir mulig å spille et av tidenes mest kjente spill med forbedredet grafikk, rebalansert online-del, modernisiserte matchmakingsystemer og mer.