Wardrum kombinerer rytme og taktikk i mai

Etter at Sekiro: Shadows Die Twice sa hva om et rytmespill var en action-stealth-opplevelse, spurte Mopeful Games hva om et rytmespill var en taktisk, turbasert roguelite. Wardrum er svaret på det spørsmålet, og det fikk sin utgivelsesdato på Galaxies Spring Showcase i kveld.

I en ny trailer får vi se Wardrums rytmebaserte kamp, der vi tar kontroll over en gruppe stammemedlemmer som kjemper mot udyr, fiendtlige stammer og andre trusler i denne taktiske roguelite-opplevelsen.

Hvis Wardrum ser ut som din type spill, trenger du ikke vente lenge på å sjekke det ut, da det lander på PC via Steam den 7. mai.