Warframe har nå blitt sluppet til Xbox Series

Warframe-fans har poteniselt to grunner til å være litt ekstra glade i dag. Den ene er at den store oppdateringen Call of the Tempestarii har blitt sluppet, og den andre er at spillet nå har blitt optimalisert for Xbox Series-konsollene. Dermed kan du nyte spillet i 4K-grafikk og 60 bilder i sekundet, komplett med bedre lyseffekter og raskere lastetider.

Warframe ble oppdatert til PlayStation 5 allerede i november i fjor. Ettersom Warframe er "free to play" kan vi anbefale i sjekke det ut for å se hva Call of the Tempestarii har å tilby samt nyte flott grafikk om du spiller på en av de nye konsollene.