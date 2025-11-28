Wargaming feirer årets gledeligste tid med julearrangementer i World of Warships og World of Warships: Legends

Det er den festligste tiden på året for mange, og Wargaming feirer juletiden ved å bringe en rekke juleinspirerte godbiter til både World of Warships på PC og World of Warships: Legends på konsoll og mobil. De gratis oppdateringene til juletiden kommer i desember, og gir en rekke måter å tjene godbiter og gjenstander med juletema på. Siden det er mye å tilby i begge variantene av World of Warships, har vi samlet all viktig informasjon og detaljer nedenfor for å sikre at du er klar til å utvide armadaen din med nye skip, kommandører og mer.

World of Warships bringer en adventskalender du ikke må gå glipp av

La oss først fokusere på World of Warships på PC. Det viktigste for de som leter etter julegodter er at det tilbys en adventskalender som går fra 1. desember og tilbyr daglige gjenstander når man logger seg inn i spillet. Dette starter med et Tier IX-skip på dag én, pluss to Santa's Gift Containere og to juleinspirerte kamuflasjealternativer. Men utover dette kan vi forvente en samling andre overraskelser som vil ta spillerne helt frem til årets festligste dag.

Og dette er ikke på langt nær alt Wargaming har på lur, ettersom Nordlyshavn Port vender tilbake og bringer en festlig begivenhet for spillerne å delta i. Premisset er enkelt; for hver andre kamp som spilles vil du bli belønnet med julepynt som du kan plassere på et juletre og dekorere den eviggrønne planten for å feire perioden. Den gode nyheten er at dekorasjonsprosessen vil belønne godbiter underveis, med spesielle gjenstander som tilbys etter 10 plasserte ornamenter og enda flere når alle 24 ornamentene også er plassert. Og det er ingen grense for hvor mange ornamenter du kan tjene på en dag, så du kan fullføre denne eventen så raskt eller sakte du vil.

For de som er ute etter enda flere godbiter, vil det også være et Festive Event-pass som går gjennom hele desember, som strekker seg over to kapitler og tilbyr godbiter, inkludert Santa's Gift Containere, kamuflasje og til og med Tier VII-krysserne Nürnberg '44 og Lanzhou.

Wargaming går et siste skritt videre ved å utvide sitt ferietilbud i World of Warships med ekstra spilltillegg og en ny oppdatering som også legger til ekstra skip. For det første inkluderer dette Sunset Isles-kartet som tar spillere til Oseania, og fanger essensen og atmosfæren til de avsidesliggende øyene i nærheten av Australia og Ny-Guinea som var kjent for å være jaktmarker for japanske ubåter under andre verdenskrig. I tillegg til dette er inkluderingen av det franske Tier IX-slagskipet Roussilon i verftet, og ytterligere ikke-festlige arrangementer som Steel Fleet og fortsettelsen av Temporal Rift.

Selv om du har dårlig tid, er det absolutt verdt å logge inn i World of Warships før 1. desember, ettersom Grand Voyage-arrangementet nærmer seg slutten og belønner alle som logger inn før november med et velkomstbonusoppdrag som belønner opptil 15 000 dubloner som du kan bruke som du vil når alle de daglige oppdragene er fullført. Ikke glem å gå hit for å se hva som tilbys og begynne å hente gavene dine.

Santa City Port kommer til World of Warships: Legends

For konsoll- og mobilspillere der ute som ofte spiller World of Warships: Legends, lurer dere kanskje på hva Wargaming har å by på på denne fronten. Den gode nyheten er at det også er mye å kose seg med!

Santa City Port debuterer og introduserer også temabaserte Merry Tokens-valuta, som brukes spesielt til å innløse Port-dekorasjoner og sesongbelønninger ved å fullføre aktiviteter. Du kan legge til Frozen-kamuflasje, Unfreezable Sam eller Andrew Brooks Commander Guises, Mystic Crates som belønner spesialutgaveskip som Aki og Marceau, og mer til samlingen din, alt ved å i hovedsak bare spille spillet som du vanligvis ville gjort.

Dette støttes av Merry Shipmas-kampanjen som tilbyr ett av to legendariske skip (enten det amerikanske Rhode Island eller det sovjetiske Sevastopol), pluss vintervarianten av det paneuropeiske Orkan-destroyerfartøyet, i tillegg til en mengde ekstra godbiter. Og dette er uten å engang komme inn på det nye tech-ferdighetstreet som bringer tre nye japanske hybridskip på nivå VI-VIII kjent som Ise, Suwo og Dewa i tidlig tilgang, pluss det legendariske Aki. Disse finner du i kistene som deles ut gjennom ulike aktiviteter i oppdateringen gratis, så vel som i butikken, og de er alle utstyrt med kraftige våpen som kan riste opp enhver slagmark, noe som gjør dem til perfekte alternativer for å jobbe seg gjennom de to nye War Tales-operasjonene som til og med inkluderer et oppdrag som innebærer å hjelpe julenissen.

Det er vel unødvendig å si at det ikke finnes noe bedre tidspunkt å vende tilbake til World of Warships og World of Warships: Legends på. Siden det er høytid, har Wargaming nå lansert en varebutikk for spillet, som har massevis av klær, tilbehør, gjenstander, samleobjekter og mer, alt med et maritimt tema. Så ikke gå glipp av denne muligheten til å feire høytiden i Wargamings sjøkrigsspill.