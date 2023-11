Wargaming samler inn over 1 million dollar til ambulanser i Ukraina

HQ

Du er sannsynligvis kjent med Wargamings World of Tanks- og World of Warships-franchiser, men nylig har de satt i gang en veldedighetskampanje for å hjelpe krigsinnsatsen i Ukraina. Veldedighetskampanjen WargamingUnited hadde et enkelt oppdrag, nemlig å levere ambulanser til Ukraina for å hjelpe de trengende.

For å samle inn penger kunne spillere av World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends og World of Warplanes kunne kjøpe spesielle tilpasningselementer i en unik pakke. Over 90 000 av disse pakkene ble kjøpt i 115 land, noe som førte til at hele 1 072 940 USD ble samlet inn.

Tidligere har Wargaming donert 100 000 dollar til ofrene for Kakhovka-katastrofen og 250 000 dollar i forbindelse med selskapets 25-årsjubileum. Når fans over hele verden går sammen om å hjelpe til, er det godt å se at spillmiljøet for en gangs skyld står sammen.