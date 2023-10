Wargaming starter sitt "hittil største veldedighetsprosjekt" for å hjelpe Ukraina

HQ

For to dager siden lanserte Wargaming et initiativ kalt Wargaming United for å samle inn penger til Ukraina ved å selge <em>"pakker med Ukraina-tema med tilpasningselementer laget av kunstnerne i vårt Kiev-studio"<em>, ettersom landet lider under Russlands krig. De forklarer at de allerede har donert mye penger, men at dette er deres største innsats hittil:

"Her hos Wargaming elsker vi krigsspill, men vi avskyr krig. Og dette temaet har vært spesielt følsomt for oss siden vi har et helt studio i Kiev som jobber hardt for å levere funksjoner og arrangementer til World of Tanks til tross for all terroren landet deres gjennomlever hver dag." <em>

Hele Wargaming-pakken med World of Tanks PC, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends og World of Warplanes er inkludert i kampanjen. 100 % av inntektene fra disse pakkene går uavkortet til innkjøp av type C-ambulanser via Ukrainas UNITED24-plattform, og responsen har vært stor. I skrivende stund er det solgt nesten 30 000 pakker. Du finner telleren på kampanjens offisielle nettside, der du også kan lese mer om hva som tilbys for hvert enkelt spill.

I Russland, der World of Tanks er ekstremt populært, er de ikke glade for dette. Ifølge en kilde på Reddit er det nå fastslått at kjøp av et slikt skin er høyforræderi, med en strafferamme på opptil 12 til 20 års fengsel.

Hvis du spiller noen av Wargamings titler bør du skaffe deg en Ukraina-pakke. Ikke bare får du flotte ting til spillet, men du bidrar også med penger til ambulanser og redder dermed liv.