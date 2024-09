Warhammer 40,000: Darktide aldersmerket for PlayStation 5 i Taiwan

HQ

Warhammer 40,000: Darktide Warhammer 40 Space Marine II hadde en ganske humpete tur og ble utgitt i 2022 for PC etter flere forsinkelser, med Xbox-versjonen som skulle følge kort tid etter.

Men fansen var ikke fornøyd med det Fatshark tilbød, så selskapet bestemte seg for å gjøre om grunnleggende aspekter og utsatte alt nytt innhold og Xbox-versjonen til spillet ble ansett som ferdig. Det var ikke før høsten 2023 at spillet ble lansert for Xbox (og Game Pass). Nå er det tegn på at det kan ha ett års eksklusivitet til Microsofts format, fordi Gematsu gjør oss oppmerksom på via sosiale medier at Warhammer 40,000: Darktide nettopp har blitt aldersgradert for PlayStation 5 i Taiwan.

Selv om det i seg selv ikke er noen bekreftelse, er det vanlig at spill lekker på denne måten, og vi ville ikke bli for overrasket om det blir kunngjort for Sonys konsoll før heller enn senere.