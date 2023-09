Warhammer 40,000: Darktide blir vanskeligere etter stor oppdatering

HQ

Warhammer 40,000: Darktide er klar til å lansere sin nye klasseoverhaling og Xbox Series-versjon i oktober, men med disse store endringene kan vi også forvente at Nurgles horder blir litt vanskeligere å håndtere.

I en samtale med Mats Andersson, som er ledende kampdesigner, spurte vi om de flere valgmulighetene du får med karakteren din, og de mer kraftfulle byggverkene som følger, vil føre til kraftigere fiender i spillet.

"Noe av det som kjennetegner Tide-serien generelt, og det gjelder også Darktide, er at spillet skinner når det er på den mer utfordrende siden", sier Andersson. "Jeg mener, vi har et ordtak på kontoret som sier at det er å dø forferdelig skrikende sammen. Så når vi har gått gjennom og satt opp disse byggene og hele talenttreet, har vi gått gjennom balansen, vi har økt noen av fiendene, vi har økt noen av helsepuljene, og vi har endret litt på tempoet."

"Men det er en kontinuerlig kamp for oss å holde tritt med spillernes krav til utfordringer. Det er et mareritt å balansere dette, og som designer som må balansere dette, er det et mareritt, men det er også kjempegøy, og det er litt av grunnen til at jeg har denne jobben, for jeg får enorme utfordringer og prøver å løse dem. Og for å være ærlig, da vi bygde spillet, bygde vi det med et visst spillerom. Vi har ulike roller, vi har ulike funksjoner og funksjonspakker for å støtte en rekke ulike spillroller og gestalter, hvis du vil være litt fancy og akademisk på designsiden."

"Så vi har muligheten til å utfordre spillerne på nye måter, fordi vi nå gir deg hele spekteret av verktøy for å møte disse utfordringene. Så det handler ikke bare om å skyte på hodet eller bare trykke på knapper. Det handler om lagspill i Darktide. Vi kan gi dere evner som skjoldet, vi gir dere bufferevnen, så dere som lag må både ha en viss lagkonfigurasjon og støtte hverandre underveis i oppdraget, finne ut når det er på tide å ta frem skjoldet og storme for å få dem inn i nærkamp. Så ja, vi øker vanskelighetsgraden, men vi øker den også i nye og annerledes retninger."

Da vi spilte spillet, la vi merke til at det var litt vanskeligere, spesielt på de vanskeligste vanskelighetsgradene, men det er alltid mulighet for enklere oppdrag for dem som ikke vil ha en ekstra utfordring. Men for de som vil dø forferdelig skrikende, har den nye oppdateringen til Warhammer 40,000: Darktide det du leter etter.