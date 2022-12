Warhammer 40,000: Darktide får egen chilisaus

HQ

Warhammer 40,000: Darktide er et veldig voldelig, mørkt og dystopisk actionspill. Hvis vi ble bedt om å definere det som en saus, ville vi sannsynligvis foreslått en litt hissig chilisaus. Det ser ut til at dette er noe den svenske utvikleren Fatshark og Lou's Hotsause også har tenkt på, for de har nå annonsert et samarbeid som beskrives slik:

"Treat your tongue to four fiercely flavourful sauces, forged in the fires of the Warp itself. Ranging in heat and intensity - from a mild, delicious lasgun tingle, to an explosion of scovilles that would make a Ogryn think twice."

Fire forskjellige sauser er inkludert i en kul pakke som kan bestilles fra Lou's Hotsauce-hjemmesiden, disse er:

Veteran: Tangy Louisiana Style Cayenne

Zealot: Smokey Chipotle

Psyker: Tropical Scorpion

Ogryn: Ghost Reaper Superhot

Warhammer 40,000: Darktide ble sluppet den 30. november til PC og kommer snart til Xbox Series også.