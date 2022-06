Warhammer 40,000: Darktide kjører i 4K og 60 bilder i sekundet på Xbox Series X

HQ

Hvis du noen gang har spilt co-op actionspillet Warhammer: Vermintide 2, vet du at det var et ganske kult spill. Den 13. september får vi den åndelige oppfølgeren Warhammer 40,000: Darktide, som tilbyr et liknende konsept, men som finner sted i Warhammer 40K-universet, og kommer kun til PC og Xbox Series.

Siden forrige generasjon er lagt bak oss denne gangen, og det svenske studioet Fatshark kun trenger å fokusere på Xbox Series blant konsollene, er det rimelig å forvente ekstra høy kvalitet denne gangen. Og ut i fra et nylig gjennomført SegmentNext-intervju med designsjefen Victor Magnuson å dømme, virker det som at Fatshark kommer til å levere. Han sa nemlig:

"On Series X, the game will run at 4k 60fps. As for Xbox Series S, It will be 1080p/1440p 60fps."

Magnuson fikk også spørsmål om hva han anser som den største fordelen med at spillet deres blir tilgjnegelig på Xbox Game Pass fra dag én, og til det svarte han:

"The biggest benefit of being a part of Gamepass is the sheer amount of players that it exposes our game to and for a game that is reliant on a living player base to be truly successful this is a huge gain."