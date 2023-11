Warhammer 40,000: Darktide Oppdateringen The Traitor Curse er ute nå

HQ

Warhammer 40,000: Darktide har nettopp sluppet første del av jubileumsoppdateringen. Den første delen av denne todelte oppdateringen, som har fått tittelen The Traitor Curse, inneholder store endringer i veteranens talenttre, noen justeringer i brukergrensesnittet, forbedringer og balanseendringer.

Når det gjelder innhold, får vi også ta del i The Carnival. Som vist i filmtraileren nedenfor, er The Carnival ikke bare et sted der vi kan leke tivolileker. I denne nye sonen i Tertium må vi nok en gang kjempe motvillig for keiseren og ta oss av noen kjettere.

Denne gangen virker fiendene mye mer organiserte, ledet av en skremmende skikkelse kjent som Wolfer. Etter ett år ser det ut til at Warhammer 40,000: Darktide er i en mye bedre posisjon enn ved lanseringen. Talenttrærne og denne nye oppdateringen viser at Fatshark har satset stort på å snu skuta, og i spillets Steam-anmeldelser kan vi se at det har 83 % positiv score i de siste anmeldelsene.