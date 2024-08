Warhammer 40,000: Darktide overhaler gjenstander i ny oppdatering

HQ

Fatshark har avduket en ny oppdatering som kommer til Warhammer 40,000: Darktide. Hvis du har spilt en stund, og har levlet opp karakterene dine til det maksimale, er denne oppdateringen noe for deg, da den legger til et helt nytt progresjonssystem.

Dette mestringssystemet er spesielt knyttet til våpen. Jo mer du bruker dem, jo flere belønninger får du. I traileren nedenfor kan du se at et våpen blir betydelig sterkere når det har blitt mestret, men dette vil ikke hindre deg i å kunne bytte ut utstyret ditt og fortsatt ha det gøy.

Et nytt oppdrag er også på vei, som er tidsbasert og skal gi en raskere opplevelse sammenlignet med et vanlig Darktide-oppdrag. I tillegg kommer det også et nytt system som gjør det lettere å finne en gruppe spillere. Du kan filtrere medspillere basert på vanskelighetsgrad, oppdragsfokus og mer.

Unlocked and Loaded kommer den 26. september.