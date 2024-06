Warhammer 40,000: Darktide sin Secrets of the Machine God-oppdatering er ute nå

HQ

Siden den noe vaklende lanseringen har Warhammer 40,000: Darktide hele tiden vært på vei oppover for å prøve å gi fansen mer ut av opplevelsen som de best presterende Rejects i Hive City of Tertium.

I den nye oppdateringen, Secrets of the Machine God, drar vi litt utenfor Tertium til et forlatt anlegg som - du gjettet det - har massevis av kaostilbedere som vi kan banke opp og skyte.

Det er nye våpen vi kan gjøre nettopp det med, ettersom Secrets of the Machine God-oppdateringen introduserer hakker, dobbeltløpede hagler, boltpistoler og sjokkmauler til spillet. Hvis du vil sette disse våpnene på prøve i et nytt oppdrag, er Secrets of the Machine God-oppdateringen live nå.