Warhammer 40,000: Darktide utsettes på Xbox Series for å fikse PC-utgaven

Patrik var ikke den eneste som ga Warhammer 40,000: Darktide en veldig positiv anmeldelse da PC-versjonen ble lansert forrige november, men spillet har ikke levd opp til alles forventninger. Fans har vært spesielt kritiske til oppgraderings- og Craftigsystemene - to viktige aspekter av spillet. De har faktisk vært såpass høylytte om det at utviklerne i Fatshark har bestemt seg for å ta alvorlige grep.

Svenskene har lagt ut et åpent brev der de erkjenner at Warhammer 40.000: Darktide ikke har innfridd fansens forventninger, og har derfor bestemt seg for å utsette Xbox Series-versjonene, sesonginnholdet og premiumkosmetikken for i stedet å fokusere på å gjøre endringer og forbedringer basert på tilbakemeldingene. Vi blir for eksempel fortalt at Craftig-systemet og progresjonsyklusen vil få noen skikkelige overhalinger mens de fortsetter å jobbe med den generelle stabiliteten og optimaliseringen.

Ikke akkurat noe gjort på et øyeblikk, så Fatshark vil ikke dele detaljer om når oppdateringene vil være klare eller når konsollversjonene er planlagt å lanseres.