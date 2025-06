Warhammer 40,000: Darktide viser de nye Arbites som håndhever loven i utvidet gameplay

HQ

Gjør klar klubba og stapp lommen full av godbiter til cybermastiffen din, for Arbites DLC til Warhammer 40,000: Darktide er snart her. Den første DLC-en til Fatsharks futuristiske hordebaserte samarbeidsspill kommer den 23. juni, og i forkant av utgivelsen har vi fått litt utvidet gameplay å dykke ned i.

En gruppe Arbites faller ned i dypet av Tertium for å rydde gatene for de pestbefengte kjetterne som har kommet for å kalle det sitt hjem. Arbites ser selvfølgelig utrolig sterk ut her, og er i stand til å slå mindre fiender med letthet med sin kølle og skjold. Den får til og med Ogryns til å se ut som en vits når den kan gå sammen med et lag og lamslå dem til de bare gir opp.

Det eneste arbitene ikke ser ut til å klare å ta knekken på, er Daemonhost. Men vi kan egentlig ikke klandre dem for det, for den er det best å unngå hvis Darktide-gruppene vet hva som er bra for dem. Sjekk ut Arbites i aksjon i traileren nedenfor:

Warhammer 40,000: Darktide er tilgjengelig nå på Xbox Series X/S, PS5 og PC.