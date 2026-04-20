Warhammer 40,000: Rogue Trader avslører den nye, korpulente cyborg-ledsageren som kommer i DLC 3

HQ

Owlcat Games er travle bier. De jobber med The Expanse: Osiris Reborn, Warhammer 40,000: Dark Heresy, og legger fortsatt ut store DLC-kampanjer for Warhammer 40,000: Rogue Trader. Den neste DLC-en - The Infinite Museion - avslørte allerede at den vil inneholde en stor karakter fra Warhammer 40,000 40,000-lore, og nå har Owlcat vist frem en annen stor karakter som vil være med i DLC-en.

Greit, nok om den nye følgesvennens store metallmage. Eogunn Februs er vår nye følgesvenn for DLC 3, som vist i traileren nedenfor. Valget av en annen Tech-Priest er et interessant valg for følget vårt, men med tanke på at temaet for mekanikken i den tredje DLC-en handler om modifikasjoner, bør vi ikke være for overrasket over at vi ikke ser en ny Xenos eller noe sånt.

Februs vil sannsynligvis være en nøkkelrolle i å hjelpe oss med å modifisere skjemaene våre, ettersom det ser ut til at han har gått under kniven ganske mange ganger selv. Vi vet ikke nøyaktig når han vil bli med i følget vårt, men med mai som vanligvis bringer en stor Warhammer Skulls videospillutstilling, kan vi forestille oss at vi kan se noe rundt da.