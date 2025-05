Warhammer 40,000: Rogue Trader avslører ny arketype og opprinnelse for Lex Imperialis DLC

HQ

Owlcat Games har avslørt enda mye informasjon om den kommende utvidelsen for Warhammer 40,000: Rogue Trader, Lex Imperialis. Forrige gang fikk vi en titt på de kjente som er tilgjengelige som en del av Overseer-arketypen.

Nå graver vi oss inn i selve arketypen. Overseer er i stor grad en støttespesialist som dreier seg om utplasseringen av sine familiars. Disse familiars kan ikke handle på egen hånd, men på din tur i kamp kan de utføre noen ganske nyttige handlinger. Cyber-mastiffen kan for eksempel pågripe en fiende, noe som gir dem et stort angrep når de gjør det, og lar dem angripe fiender når du gjør det.

Psyber-raven er kanskje bare tilgjengelig for psykere, men den kan forsterke allierte i et større område selv om du bruker evner mot ett mål. Cyber-ørnen kan obstruere en fiende, i utgangspunktet håne dem og stoppe dem fra å bevege seg. Til slutt kan servoskallesvermen gi allierte full dekning i stedet for halv dekning.

Arbites-opphavet byr på et annet nivå av variasjon og dybde med ulike spesialiteter, avhengig av hvilken spillestil du foretrekker. Subductor er spesialist på de nye utstyrsskjoldene, Vigilant gjør at haglevåpen føles enda mer ødeleggende, og Castigator tilbyr flere støttehandlinger som å immobilisere fiender med ordre.

Vi har fortsatt ikke en utgivelsesdato for Lex Imperialis ennå, men Warhammer Skulls er rett rundt hjørnet.