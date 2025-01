Warhammer 40,000: Rogue Trader passerer 1 million solgte eksemplarer

HQ

Warhammer 40,000: Rogue Trader har passert en million solgte eksemplarer. 2023-spillet ga oss et enormt CRPG i det 41. årtusen, og ga oss sjansen til å bli vår helt egen Rogue Trader og fly over galaksen og forårsake all slags ugagn og kaos.

Owlcat Games kunngjorde salgsmilepælen på sine sosiale medieplattformer og via Steam, hvor de takker spillerne på typisk Warhammer-vis. I tillegg til utgivelsen av hovedspillet har Owlcat også gitt ut en stor DLC for Rogue Trader i Void Shadows, som ble utgitt i midten av fjoråret.

Det er fortsatt en annen utvidelse som kommer også, så hold øynene åpne. Utgivelsen i slutten av 2023, Warhammer 40,000: Rogue Trader fant seg sannsynligvis ubevisst å bli satt opp mot Baldur's Gate III av CRPG-fans, men med interesse vekket i Warhammer og spillet er veldig morsomt, som vi skrev i vår nettverksanmeldelse, er vi ikke overrasket over at det har nådd denne salgsmilepælen.