Warhammer 40,000: Rogue Traders tredje DLC lar oss møte den dystre, fjerne fremtidens største samler

Warhammer 40,000: Rogue Trader eksisterer i hovedsak i en lomme av Warhammer 40k-universet, atskilt fra alle større hendelser og karakterer som kan gjøre det vanskelig for spilleren å definere sin egen historie. I Owlcats tredje DLC-utvidelse får vi imidlertid møte en av Necrons' mest berømte figurer.

Trazyn the Infinite, Warhammer-ekvivalenten til Marvels The Collector, har vendt sine hule, grønne øyne mot Rogue Trader, og vi får muligheten til å forstyrre eller hjelpe til med å oppfylle de planene han har for dynastiet vårt.

Warhammer 40,000: Rogue Trader er tilgjengelig for ønskeliste nå på Steam. Det er ingen utgivelsesdato i skrivende stund, men vi antar at den, i likhet med spillets to andre utvidelser, kommer en gang i løpet av sommeren. I tillegg til Trazyns oppdrag får vi også en ny følgesvenn, og en ny mekanikk i implantater, som kan endre måten vi former kampene våre på.