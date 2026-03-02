Gamereactor

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer 40,000: Rogue Traders tredje DLC lar oss møte den dystre, fjerne fremtidens største samler

Trazyn the Infinite gjør seg kjent når vi utfolder nok en historie sentrert rundt Necrons.

HQ

Warhammer 40,000: Rogue Trader eksisterer i hovedsak i en lomme av Warhammer 40k-universet, atskilt fra alle større hendelser og karakterer som kan gjøre det vanskelig for spilleren å definere sin egen historie. I Owlcats tredje DLC-utvidelse får vi imidlertid møte en av Necrons' mest berømte figurer.

Trazyn the Infinite, Warhammer-ekvivalenten til Marvels The Collector, har vendt sine hule, grønne øyne mot Rogue Trader, og vi får muligheten til å forstyrre eller hjelpe til med å oppfylle de planene han har for dynastiet vårt.

Warhammer 40,000: Rogue Trader er tilgjengelig for ønskeliste nå på Steam. Det er ingen utgivelsesdato i skrivende stund, men vi antar at den, i likhet med spillets to andre utvidelser, kommer en gang i løpet av sommeren. I tillegg til Trazyns oppdrag får vi også en ny følgesvenn, og en ny mekanikk i implantater, som kan endre måten vi former kampene våre på.

HQ

