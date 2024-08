Warhammer 40,000: Space Marine II-detaljer om crossplay, konsollytelse og mer

HQ

Den 9. september lanseres Warhammer 40,000: Space Marine II over hele verden. Før det vil du kunne spille spillet tidlig hvis du har forhåndsbestilt Gold- eller Ultra-utgavene av spillet. Med den tidlige opplåsingen betyr det at flomportene er i ferd med å åpne seg for Saber og Focus, så snart vil folk spille spillet deres.

I en samfunnsoppdatering i august la utviklerne ut om hva spillerne kan forvente når de hopper inn på Warhammer 40,000: Space Marine II. Fra dag én vil crossplay være tilgjengelig på tvers av konsoll- og PC-plattformer, men PvP Eternal War-modusen vil ha separate lobbyer for konsoller og PC, noe som betyr at du bare vil kunne spille co-op med dine venner på tvers av plattformer. Lagring på tvers av plattformer vil også være tilgjengelig fra dag én.

Oppdateringen skisserte også konsollytelsen. Ved lansering vil du kunne spille med 4K-oppløsning med 30 bilder per sekund, eller 1080p med opptil 60 bilder per sekund. På Xbox Series S vil du bare kunne få 1440p med 30 bilder per sekund, med ytelsesmodus utilgjengelig på plattformen.

Sjekk ut flere detaljer i oppdateringsinnlegget her.