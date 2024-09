Warhammer 40,000: Space Marine II er allerede årets nest mest solgte spill

HQ

Vi elsket Warhammer 40,000: Space Marine II, og ga det gjennomgående skyhøye karakterer i Gamereactor-nettverket. Og tilsynelatende er det flere enn oss som har latt seg begeistre av det fantastiske actioneventyret, for GamesIndustry-redaktør Christopher Dring melder nå at salget bokstavelig talt går så det suser.

Det viser seg at i Europa er spillet "allerede det nest største NYE spillet i år, etter bare to uker". Det eneste spillet som har solgt mer er Helldivers II, men det ble utgitt i februar og har derfor hatt mye mer tid på markedet. Dring bemerker at Space Marine II dermed "ligger foran Last of Us 2: Remastered, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII: Rebirth, Tekken 8, F1 24, WWE 24, Star Wars Outlaws og Prince of Persia".

Ikke dårlig og veldig velfortjent, synes du ikke?