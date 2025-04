Warhammer 40,000: Space Marine II erter Horde-modus, hvite arr og Blood Angels

HQ

Nok en måned har gått, noe som betyr at det er på tide med en ny Community Update fra Warhammer 40,000: Space Marine II. Rett etter utgivelsen av Trygon-oppdateringen ser det ut til at Saber Interactive ikke viser noen tegn til å bremse ned, da det allerede erter spillets neste store oppdatering.

I April Community Update får vi teaser for den kommende Horde Mode, som vil se Space Marines mot bølge etter bølge av Chaos og Tyranids med økende vanskelighetsgrad. Kartet for Horde Mode finner sted på Kadaku, rundt det som ser ut som et massivt stykke artilleri.

Saber nevner også at to nye kosmetiske pakker kommer til spillet, inkludert White Scars Champion Pack og Blood Angels Cosmetic Pack. En vanskelighetsgrad for Absolute-modus er også på vei.

Til slutt er det en seksjon dedikert til tilbakemeldingsforumet, som lar fans legge frem ideer og få utviklerne involvert avhengig av hvor mange spillere som støtter ideen. Private PvP-lobbyer, et bestiarium og mer kom inn takket være disse forslagene, så hvis du vil at Space Marine II skal endre seg, er det stedet å gå.

Warhammer 40,000: Space Marine II Space Marine II er ute nå på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.