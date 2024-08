Warhammer 40,000: Space Marine II får nye PvE-oppdrag, fiender og mer i 2024

HQ

Vi nærmer oss raskt utgivelsen av Warhammer 40,000: Space Marine II, og selv om det vil være mye å gjøre i dette spillet ved lanseringen ser det ut til at Saber Interactive og Focus Entertainment ennå ikke er ferdige med innhold.

Som skissert i et nytt samfunnsinnlegg, er det allerede satt opp en anstendig veikart for spillet, med innhold planlagt for 2024 og 2025. Nye PvE-oppdrag, en ny fiende, nye PvP-spillmodi og mer kommer til å komme i gratis oppdateringer for spillere.

Ting som kosmetikk vil bli betalt, men med tanke på at de ikke vil påvirke noe i spillet og i stedet bare vil være for å gjøre din Space Marine mer stilig, er det helt opp til deg om du vil kjøpe disse pakkene eller ikke. Uansett er lanseringen av Warhammer 40,000: Space Marine II på ingen måte slutten.