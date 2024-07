Warhammer 40,000: Space Marine II gir oss et blikk bak kulissene i ny trailer

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II Warhammer 40,000 er uten tvil en av de mest etterlengtede oppfølgerne fra Warhammer 40,000-universet, og kanskje også et av de mest etterlengtede spillene som er planlagt for resten av året.

Det har i hvert fall vært lenge under planlegging for Saber Interactive og Focus Entertainment, som har jobbet med denne tittelen i mange år. I den nye traileren du kan sjekke ut nedenfor, får vi rikelig med ros fra utviklerne for arbeidet de har gjort i løpet av disse årene, noe som bør tjene som en fin hype-booster for oppfølgerens utgivelse.

Vi får også høre fra skuespilleren Clive Standen, som vil ta på seg rollen som Titus, fakkelen som har blitt sendt videre av Mark Strong. Sjekk ut noen klipp av Standen's take on Titus i traileren nedenfor: