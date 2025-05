Warhammer 40,000: Space Marine II har nå offisiell støtte for modding

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II Saber Interactive har offisielt fått støtte for modding av utviklerne hos Saber Interactive. Dette åpner nå opp for et bredt spekter av muligheter for fan-kreasjoner med spillet.

Spillets regissør, Dmitry Grigorenko, avslørte nyheten på Space Marine II modding hub Discord (via Insider Gaming). "I dag markerer vår største milepæl hittil i å støtte modding-samfunnet. Selv modelleksportøren og 12-spiller co-op ops blekner i sammenligning - for fra og med i dag slipper vi det offisielle Integration Studio for offentlig bruk. Dette er nøyaktig den samme editoren som vi bruker internt for all spillutvikling," sier han.

"Vi gleder oss til å se hva du bygger neste gang - enten det er en filmkampanje, en helt ny spillmodus eller noe vi aldri hadde sett komme."

Warhammer 40,000: Space Marine II fortsetter å få store nye oppdateringer fra Saber, inkludert nye oppdrag, kosmetikk og mer, men i teorien vil dette tillate enda mer innhold å komme til spillerne, med friheten modding gir. Det vil ta litt tid før vi ser betydelige tillegg til Warhammer 40,000: Space Marine II, men de er på vei.