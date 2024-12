Warhammer 40,000: Space Marine II introduserer oss for sin hittil største oppdatering

HQ

I forkant av The Game Awards natt til fredag ønsker Warhammer 40,000: Space Marine II å minne spillerne på hvorfor det kan være en av favorittene deres inn mot seremonien.

Spillet har nettopp lansert Obelisk Update, som lover å være spillets største oppdatering hittil. Den kommer med premium Dark Angels DLC-skindpakken, som lar deg droppe Guilliman-plagget ditt og i stedet føle deg som en ekte sønn av Lion.

Det er også et nytt operasjonsoppdrag, kalt Obelisk. Det går parallelt med de siste oppdragene i hovedspillet, og du og troppen din skal prøve å forvandle et fragment av Obelisken for å bekjempe daemoninntrengere. Den nye Tzaangor Enlightened, en Majoris-fiende som også vil dukke opp i alle Chaos PvE-operasjoner fremover, er ute etter å stoppe deg.

Obelisk-oppdateringen er ute nå, og du kan sjekke den ut i traileren nedenfor: