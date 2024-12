Warhammer 40,000: Space Marine II skisserer mer PvP- og PvE-innhold for 2025

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II har allerede gitt oss en god del innhold siden lanseringen i september. Nye fiender, våpen og oppdrag har funnet veien til spillet, og selv om ikke alle har blitt like godt mottatt, minner Saber Interactive oss stadig på at de lytter, og at det fortsatt er mye mer å komme med.

I et nytt innlegg via Steam skisserte utviklerne av Warhammer 40,000: Space Marine II sine tanker om oppdateringene så langt, og hva de planlegger å bringe til spillet i 2025. PvP får litt sårt tiltrengt kjærlighet, med tilpassede lobbyer som blir lagt til, sammen med et nytt nærkampkart.

PvE får også nye ting, med en Horde-modus som kommer i 2025, i tillegg til nye oppdrag, fiender og en vanskelighetsgrad for å krydre ting. For å ta på deg de innkommende Tyranid- og Chaos-hordene, kan det være lurt å bruke den nye Champion, som er en Salamander denne gangen.

Salamander Champion er en snikskytter, noe som kan virke rart i begynnelsen, med tanke på at Raven Guard ville gi mer mening for klassen, men tilsynelatende har Saber forskjellige planer for dem, og de andre tilgjengelige sporene ble også tatt. Likevel, bare se på den kappen, allerede Salamander Champion ser imponerende ut.