Warhammer 40,000: Space Marine II vil få mer innhold etter sesong 4

HQ

For en stund tilbake ga Saber Interactive ut en veikart for Warhammer 40,000: Space Marine II, som avslørte at spillet ville motta kontinuerlig støtte hele veien gjennom sin fjerde sesong som vil debutere til våren. Nå som vi nærmer oss det, har en ny Community Update kommet for å bekrefte at dette ikke vil være slutten på Space Marine II -støtten.

I starten av blogginnlegget blir vi fortalt: "Ikke bekymre deg, selv om denne veikartet slutter i 2025, betyr det ikke at spillet ikke vil motta nytt innhold etter det!"

Saber fortsetter: "Vi vil gjerne minne deg på at Space Marine 2 vil bli kontinuerlig oppdatert med innhold og teknisk støtte i hele 2025. Du vil gradvis få nye skins, nye PvP- og PvE-kart, tilpassede lobbyer for PvP, Horde-modus kommer også i år, PvE-prestisjeranger og nye våpen. Community Events vil også fortsette å komme i løpet av året."

Når det gjelder den umiddelbare fremtiden for spillet, blir vi fortalt at Datavault vil debutere i februar sammen med Patch 6.0, som vil inkludere Tomb -kartet, Biovore -fienden, Salamanders Champion -utstyret og mer. Du kan se det opprinnelige veikartet nedenfor.