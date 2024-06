Warhammer 40,000: Space Marine II viser frem jungelplaneten Kadaku

HQ

Det er svært få steder i Warhammer 40,000-universet som kan regnes som innbydende, og planeten Kadaku i Warhammer 40,000: Space Marine II er absolutt ikke et av dem. Denne jungelverdenen er en av planetene du får se i Saber Interactives kommende skytespill, og det virker som et fiendtlig sted selv uten en Tyranid-invasjon.

Kadaku er en verden som for det meste består av sump og jungel, som i seg selv er full av dødelig flora og fauna. Det finnes spredte keiserlige anlegg og festninger du må beskytte, men de er under angrep fra tyranidene.

Sjekk ut den korte traileren som går over Kadaku i innlegget nedenfor. Vi kan forestille oss at vi vil se flere teasere akkurat som dette for de andre planetene i spillet, ettersom Warhammer 40,000: Space Marine II tar oss over en hel kampanje i kampen mot Tyranids.