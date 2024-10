Warhammer 40,000: Space Marine IIs historie fortsetter i Secret Level

HQ

Hvis du trodde du måtte vente til Saber Interactive laget DLC eller Space Marine III før vi fikk se fortsettelsen på Titus' historie, kan du tro om igjen. I den kommende spillantologiserien Secret Level får vi mer Space Marine-innhold, med løytnant Titus nok en gang.

Som bekreftet av et Warhammer Community-innlegg, vil episoden i Secret Level være med i den første batchen som ble utgitt 10. desember. Du trenger ikke å bekymre deg for at dette er en slags fanfiksjon heller, da det også er bekreftet at denne historien er kanon til Space Marine og dens oppfølger.

Vi har ikke sett mye av Secret Level eller Space Marine-episoden, men fra glimtene vi får i traileren for serien, er det tydelig at Titus og brødrene hans vil holde på med sine vanlige ting. De river i stykker Xenos, og oppdager litt kaosinnblanding her og der. En klassisk dag på kontoret, egentlig.